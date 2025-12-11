ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 70373 شهيدا و171079 مصابا

ارتفع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 70 ألفا و373 شهيدا، و171 ألفا و79 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الخميس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربعة شهداء و10 مصابين، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 383 شهيدا، و1002 مصاب".

واشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والمواطنين الذين لا يزالون يبحثون عن الضحايا الذين طمرتهم ملايين الأطنان من الخرسانات عثروا حتى الآن على 627 شهيدا تحت الأنقاض، وهم مستمرون في عملهم إلى حين انتشال غالبية الجثامين".

وتقدر السلطات الفلسطينية في القطاع وجود نحو 9500 شهيد تحت أنقاض البنايات التي دمرها القصف الصهيوني، في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها العالم في القرن الـ21.