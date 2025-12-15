سوريا - لبنان - فلسطين

خبير سياسي: الرهانات على الجولاني وفوضى الجيش المؤقت ستقود لمزيد من الإرهاب


أكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا، سريست نبي، اليوم الاثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، أن الهجوم الأخير في مدينة تدمر السورية كان متوقعًا منذ البداية، محمّلًا المسؤولية بـ"المراهنة غير المحسوبة" على مزاعم التغيير لدى "الجولاني" والجيش الذي شكّله على عجل.

وأوضح نبي في تصريح له، أن "تشكيل قوة عسكرية خلال ساعات بعد سقوط نظام سابق، مقابل حل جيش قائم والاستعانة بمجاميع متطرفة، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الفوضى"،

مشددا على أن "هذا التشكيل ليس جيش دولة حقيقيًا، بل تجميع لمجاميع متطرفة لا تؤمن بالتعايش وتتحرك ضمن أيديولوجيا واحدة بلا مشروع وطني شامل، ما يجعل أي تحالف معها غير موثوق".

وأضاف أن "ادعاءات الجولاني بشأن قبول الشروط الأمريكية والتعاون مع التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب تكشف زيف تلك المزاعم"، معتبرا أن "الحادثة ستدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في موقفها من الحكومة السورية الحالية، خصوصا بعد كشف هشاشة الرهانات على التغيير".

وأشار نبي إلى أن "هذه التطورات قد تعزز داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس الأصوات الداعية للتعاون فقط مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، لافتا إلى أن "الاختبار الحقيقي أظهر أن الاعتماد على قوى الجولاني يترك الجنود الأمريكيين في خطر دائم".

وختم: "المراهنة على إعادة تدوير الإرهابيين وتلميعهم كمن يحاول تقديمهم بوصفهم محررين، كما حدث في سوريا، ستقود إلى نتائج أشد قسوة وإرهابا"، مضيفا أن "توقع خلاف ذلك سذاجة"، ومشبها الأمر بـ"تربية أفعى في خزانة الملابس وانتظار موسيقى بدل الفحيح"، في إشارة إلى استحالة تغيير طبيعة  الفكر السياسي التكفيري عبر الرهان على تبديل جلده.

الهجوم الأخير على تدمر جاء بعد سلسلة من التوترات في مناطق سيطرة الجماعات الارهابية في سوريا، حيث كشفت الأحداث عن هشاشة القوات التي شكّلها الجولاني وغياب أي مشروع وطني حقيقي، وهو ما أثار مخاوف المحللين من تصاعد موجات العنف والإرهاب في مناطق النزاع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير سياسي: الرهانات على الجولاني وفوضى الجيش المؤقت ستقود لمزيد من الإرهاب
الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر
سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي بإطلاق نار في ريف إدلب
مبعوث ترامب لسوريا: داعش مازال خطيرا وهجوم تدمر لن يمر دون رد
"اغتالته إسرائيل".. كتائب القسام تنعى قائد ركن التصنيع العسكري
صحيفة امريكية : هجوم تدمر وقع أثناء اجتماع بين مسؤول عسكري أميركي ومسؤول من الداخلية السورية
ترامب يتوعد داعش بالرد بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في تدمر السورية
الداخلية السورية : منفذ هجوم تدمر على القوات الأمريكية: من الأمن السورية
واشنطن تكشف تفاصيل "هجوم تدمر" وتتهم داعش بتنفيذه
تعرض دورية امريكية سورية لإطلاق نار قرب تدمر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك