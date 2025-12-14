ترامب يتوعد داعش بالرد بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في تدمر السورية

نعى الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، اليوم السبت ( 13 كانون الأوّل 2025 )، مقتل ثلاثة من الجنود الأمريكيّين في سوريا، إثر كمين مسلّح استهدف القوّات الأمريكيّة في مدينة تدمر، مؤكّدا أنّ بلاده ستردّ على الهجوم.

وقال ترامب، في تصريح أعقب الهجوم، إن “الولايات المتحدة تنعى فقدان ثلاثة وطنيّين عظام من قوّاتنا في سوريا، سقطوا جراء كمين مسلّح”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “سنردّ على تنظيم الدولة، وسنضمن ألّا يعود لتهديد قوّاتنا أو حلفائنا”.

ويأتي تصريح ترامب عقب هجوم نفّذه تنظيم داعش في مدينة تدمر وسط سوريا، استهدف قوّات أمريكيّة في المنطقة، في وقت تشهد فيه البادية السوريّة نشاطا متزايدا لخلايا التنظيم، وسط تحذيرات أمريكيّة من محاولاته إعادة ترتيب صفوفه.