مبعوث ترامب لسوريا: داعش مازال خطيرا وهجوم تدمر لن يمر دون رد

اكد مبعوث الرئيس الأمريكي الى سوريا توم براك، اليوم الاحد، ان داعش مازال يمثل خطرا على العالم اجمع، فيما أشار الى ان هجوم تدمر لن يمر دون رد.

وقال براك في تصريح ان "الهجوم الأخير يؤكد استمرار خطر تنظيم داعش ليس على سوريا فقط بل على العالم أجمع"، مبينا ان "استراتيجيتنا قائمة على تمكين شركائنا السوريين بدعم عملياتي محدود لملاحقة شبكات تنظيم داعش".

وأضاف ان "هذا النهج يبقي المعركة محلية ويجنبنا حربا أمريكية أخرى واسعة النطاق في الشرق الأوسط"، موضحا ان "انتشارنا العسكري المحدود بالتعاون مع القوات المحلية بسوريا يساهم في حمايتنا من تهديدات كبيرة".

واكد ان "منع عودة داعش بسوريا يقطع تدفق الإرهاب المحتمل عبر أوروبا إلى شواطئنا"، لافتا الى ان "الهجوم الأخير على جنودنا لن يمر دون رد".