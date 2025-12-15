سوريا.. مقتل شاعر وناشط وصف مسلحي السويداء بـ"ذيل" النظام

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، ( 15 كانون الأول 2025 )، عن مقتل الشاعر والناشط (أنور فوزات الشاعر) مساء أمس إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول أمام منزله في قرية بوسان بريف محافظة السويداء الشرقي.

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن مجموعات مسلحة تسمى “الحرس الوطني”، والتي تتبع لحكمت الهجري، تقف وراء عملية الاغتيال بسبب مواقف الشاعر الناقدة لتلك الميليشيات وممارساتها".

فيما أوضحت مصادر طبية أن "الشاعر وصل إلى المشفى الوطني في مدينة السويداء مفارقاً الحياة بعد إصابته بثلاث طلقات نارية، إحداها في الرأس".

وأدانت عائلة الشاعر بأشد العبارات هذه الجريمة، معتبرة في بيان لها اليوم أن عملية القتل الغادرة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والأعراف الوطنية، وتشكل استهدافاً لأمن المجتمع ووحدته.

وأكدت العائلة امتلاكها خيوطاً أولية حول ملابسات الحادثة.

يُشار إلى أن آخر منشور للشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن انتقادات للمجموعات الخارجة عن القانون، حيث وصفها بأنها "ذيل" تركه النظام البائد في السويداء.