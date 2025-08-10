فلسطين: خمس دول أوروبية تدين قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته في غزة

أعلنت كل من بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا في بيان مشترك، اليوم الأحد، إدانتها قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته العسكرية في غزة، إذ ذكرت هذه الدول في بيان مشترك، إن "خطة الكيان الصهيوني توسيع العمليات في غزة تنذر بانتهاك القانون الإنساني"، مؤكدة أن "أي محاولة للكيان المحتل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون".

فيما دعت تلك الدول "الكيان الصهيوني للتراجع عن توسيع عملياته فورًا وعدم تنفيذ خطته في غزة".