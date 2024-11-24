واشنطن تتلقى "ضوءاً أخضر" للمضي نحو الاتفاق مع لبنان

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، الأحد، عن تلقي المبعوث الأمريكي آموس هوكستين "ضوءاً أخضر" للمضي نحو الاتفاق مع لبنان, حيث قالت الهيئة، إن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر المبعوث الأمريكي آموس هوكستين للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان".

وأضافت أن "إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بالحصول على حرية العمل في حال حدوث انتهاك للاتفاق في لبنان"، مشيرة الى أنه "ستتمحور المحادثات الآن حول مسألة حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

وتشهد مناطق عدة في لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.دوليات.