إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان يخلف دمارا في تل أبيب وحيفا

تعرض الكيان الغاصب لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا، أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا منذ الصباح سمن لبنان باتجاه إسرائيل.

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب الجنود والمسافرين من محطة قطارات في تل أبيب خلال تعرضها لهجوم صاروخي من "حزب الله" اللبناني.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث جرى سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد بتسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى مناطق الجليل شمال إسرائيل، وأنه تم اعتراض إحداها.

وأفد الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت منطقة عرب العرامشة والجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعما أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.