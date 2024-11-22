سوريا - لبنان - فلسطين

إشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوات الإحتلال في بلدة الخيام جنوبي لبنان


صرّحت مراسلة القناة الروسية  مساء اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين مقاتلي "حزب الله" وقوات جيش الإحتلال عند مثلث بلدات مارون الراس - عيناتا - بنت جبيل، جنوبي لبنان، حيث أشارت إلى ارتفاع حدة الاشتباكات في بلدة الخيام الجنوبية، مع رصد تقدم عدد من دبابات الميركافا الإسرائيلية.

كما أكدت المراسلة عبور سرب من الطائرات المسيّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مقاتليه "شنّوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما جويا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة"، مؤكدا "إصابة الأهداف بدقة".

وذكر حزب الله في بيان آخر له، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الجمعة، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس، للمرة الثانية، بصلية صاروخية".

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، لافتا إلى أنه استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي  وتصدى لطائرة حربية.

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