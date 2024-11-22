أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدًا تحقيق أهداف العملية.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2) وحققت هدفها بنجاح".

وشدد المتحدث باسم "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".