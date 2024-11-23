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سوريا - لبنان - فلسطين
عاجل| حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعاً لقوات العدو في مستوطنة المالكية.
وكالة انباء براثا
88
2024-11-23
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