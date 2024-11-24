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سقوط صاروخ باليستي اطلقه ابطال حزب الله على قاعدة بيت ليد شرق نتانيا
سوريا - لبنان - فلسطين
سقوط صاروخ باليستي اطلقه ابطال حزب الله على قاعدة بيت ليد شرق نتانيا
علي محسن راضي
105
2024-11-24
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