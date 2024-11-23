الاعلام اللبناني : العدوان الإسرائيلي استهدف بناية سكنية دمرت بالكامل في شارع المأمون بمنطقة النويري ، بيروت والحديث عن مجزرة

مصادر_لبنانية :

حجم الدمار كبير جداََ في المكان المستهدف..

الصواريخ التي استخدمت في الغارات على بيروت هي صواريخ خارقة للتحصينات (إرتجاجيّة) وقد نتج عنها صوت كبير سُمعَ صداه إلى صيدا والجبل

المبنى المستهدف مؤلف من 12 طبقات سوي أرضاً وتسبب الاستهداف بدمار كبير في المباني المحيطة

شاهد عيان للجديد:

12 طابق مأهولين بالمبنى المستهدف وهناك عائلة وصلت مؤخراً من امريكا

لا يوجد اي معلومة عن الشخصية او الشخصيات المستهدفة في بيروت منذ قليل..

المعروف حتى اللحظة.. إسرائيل ارتكبت مجزرة في منطقة سكنية مليئة بالسكان..

المنطقة فيها عدد كبير جداََ من النازحين ايضاََ..