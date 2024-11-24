أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح. كما أكدت استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وذكرت القسام في بيان أن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح". كما استهدفت الكتائب "قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد" في المنطقة ذاتها.

كما أعلنت القسام استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها شمال برج عوض بمدينة رفح جنوب القطاع. كذلك استهداف آلية عسكرية إسرئيلية في المنطقة نفسها.

وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

أيضًا، أعلنت القسام استهداف "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بصواريخ (107) بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".كتائب القسام تعلن عن إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بهجوم شرق رفح.