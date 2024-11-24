سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية على بعد 150 كم عن الحدود


أعلن "حزب الله" اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة، إذ جاء في أولى بيانات الحزب اللبناني اليوم الأحد: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر.. شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح اليوم وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أشدود البحرية، وتبعد عن الحدود اللبنانية 150 كيلومترا، وأصابت أهدافها بدقة".

وجاء في بيان آخر للحزب ربط فيه عملية منفصلة بالإسناد ‏وفي إطار "الرد على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين": "استهدفت المقاومة، بعملية مركبة، عند الساعة 06:30 من اليوم الأحد هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وسرب من المسيرات الانقضاضية، وحققت العملية أهدافها".

استهدفت المقاومة يوم الجمعة 22 نوفمبر قاعدة بلماخيم (قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 140 كيلومتر، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وقد حققت العملية أهدافها.

هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على غرفة عمليات مستحدثة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وأصابت أهدافها بدقة.

استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) وتبعد عن الحدود اللبنانية 110 كيلومتر، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

تصدت المُقاومة صباح اليوم الأحد لطائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبرتها على المغادرة.

 استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية.

استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخية.

استهدفت المقاومة عند الساعة 11:30 من اليوم الأحد، مرابض مدفعية الجيش ‏الإسرائيلي في مستوطنة ديشون "التي تعتدي على أهلنا وقرانا" بصلية صاروخية.

 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.

 استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.

 استهداف مستوطنة "كرم بن زمرا" بصلية صاروخية.

استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية.

استهداف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجوي والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.

 استهداف ثكنة "دوفيف" بصلية صاروخية

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