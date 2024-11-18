لبنان تبدي موافقتها على مقترح وقف اطلاق النار

صرّحت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، عن موافقة لبنان على مقترح وقف اطلاق النار جنوبي البلاد، إذ ذكرت قناة (LBCI)، إن "لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار".

وأضافت أن "المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلاثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي طالب، الأحد، بوقف العدوان الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.