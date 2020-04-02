وزير الزراعة الأردني يستقيل بسبب "أخطاء" ارتكبها على خلفية أزمة كورونا

قدم وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، استقالته بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأفادت الوكالة، اليوم الخميس، بأن الوزير قرر الاستقالة "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

وذكرت "بترا" أن الشحاحدة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء، عمر الرزاز، "إيمانا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة رفع بدوره، استقالة الوزير إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منسّبا له بالموافقة عليها، كما أنه أعرب عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية"