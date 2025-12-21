سوريا - لبنان - فلسطين

النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن : لا مكان في قاموسنا للاستسلام ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا


أكد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن اليوم الأحد، أن "لا مكان في قاموسنا للاستسلام"، مشددا على أن "من حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا".

وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في البقاع، أشار حسين الحاج حسن إلى أن إسرائيل "تمارس ضغطا أمنيا وعسكريا وسياسيا للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول لها بأن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه".

ورأى الحاج حسن أن "أولوية لبنان مقاومة وشعبا وجيشا هي وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة إستراتيجية دفاع وطنية".

وأكد النائب عن "حزب الله" أن "لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية"، مضيفا: "لا مكان في قاموسنا  للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا".

وأوضح الحاج حسن أن "حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطيلة الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين "حزب الله" و"حركة أمل" قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر".

وتأتي تصريحات البرلماني اللبناني عقب أن أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء"، موضحا أن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".

وجاء ذلك خلال استقباله في منزله في قريطم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل "الميكانيزم"، السفير السابق سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة ونتائجه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن : لا مكان في قاموسنا للاستسلام ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا
سوريا: توغل قوات إسرائيلية أطلقت النار في الهواء في ريف القنيطرة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن ، قصف اكثر من 70 هدفا لتنظيم داعش في سوريا
ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة إلى 70669 شهيدا و 171165 مصابا
سلسلة غارات صهيونية غادرة على جنوب لبنان
غزة: ارتفاع وفيات البرد إلى 13 حالة
سوريا.. مقتل شاعر وناشط وصف مسلحي السويداء بـ"ذيل" النظام
خبير سياسي: الرهانات على الجولاني وفوضى الجيش المؤقت ستقود لمزيد من الإرهاب
الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر
سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي بإطلاق نار في ريف إدلب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك