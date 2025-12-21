النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن : لا مكان في قاموسنا للاستسلام ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا

أكد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن اليوم الأحد، أن "لا مكان في قاموسنا للاستسلام"، مشددا على أن "من حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا".

وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في البقاع، أشار حسين الحاج حسن إلى أن إسرائيل "تمارس ضغطا أمنيا وعسكريا وسياسيا للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول لها بأن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه".

ورأى الحاج حسن أن "أولوية لبنان مقاومة وشعبا وجيشا هي وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة إستراتيجية دفاع وطنية".

وأكد النائب عن "حزب الله" أن "لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية"، مضيفا: "لا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا".

وأوضح الحاج حسن أن "حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطيلة الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين "حزب الله" و"حركة أمل" قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر".

وتأتي تصريحات البرلماني اللبناني عقب أن أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء"، موضحا أن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".

وجاء ذلك خلال استقباله في منزله في قريطم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل "الميكانيزم"، السفير السابق سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة ونتائجه.