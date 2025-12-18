غزة: ارتفاع وفيات البرد إلى 13 حالة

توفيّ طفل جراء البرد القارس في مواصي خان يونس دنوبي قطاع غزة ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المنخفض الجوي الشديد إلى 13 شخصا، وفق ما أكدته وزارة الصحة في غزة، حيث صرّح مدير مجمع الشفاء الطبي أن القطاع يعاني نقصا حادا في وسائل التدفئة، داعيا إلى "إدخال كرفانات ووسائل تدفئة آمنة عاجلا لمواجهة موجة البرد القاسية".

كذلك كشف أن نحو 55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة حاليا في المرافق الصحية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما وصف الوضع الإنساني بأنه كارثي، قائلا: "أطفال غزة يُجمع عليهم القتل بالدبابات، والبرد، والمرض"، في إشارة إلى تزامن الكارثة المناخية مع استمرار الأوضاع الأمنية والصحية الصعبة.

وجاء ذلك في ظل تفاقم معاناة النازحين، بعد أن أظهرت مقاطع مصوّرة متداولة، يوم أمس، لحظة اقتلاع رياح عاتية لخيام المشردين في القطاع، جرّاء المنخفض الجوي "بيرون" الذي يضرب المنطقة بقوة.