سلسلة غارات صهيونية غادرة على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس ( 18 كانون الاول 2025 )، بشن الكيان الصهيوني الغادر سلسلة غارات على مناطق شرقي وجنوبي لبنان.

وقالت وسائل الإعلام إن "الكيان الصهيوني شن غارات، صباح اليوم على مرتفعات بوداي والهرمل بالبقاع شرقي لبنان".

واضافت: "كما شن الكيان غارات آخرى على مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي لبنان، وغارة على وادي القصير دير سريان جنوبي البلاد ايضا".

كما اشارت وسائل اعلام اخرى، الى أن " طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت".