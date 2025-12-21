سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: توغل قوات إسرائيلية أطلقت النار في الهواء في ريف القنيطرة


توغلت قوات إسرائيلية اليوم الأحد في مناطق متفرقة من ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وأطلقت النار في الهواء، دون تسجيل إصابات، فبحسب مراسل وكالة "سانا"، دخلت دورية إسرائيلية مكوَّنة من آلتين عسكريتين من نقطة "العدنانية" في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا عند تقاطع قرية "أم العظام"، الذي يربطها بقريتي "رويحينة" و"المشيرفة".

كذلك في جنوب المحافظة، توغلت دورية إسرائيلية أخرى غرب بلدة "الرفيد"، حيث أطلقت أيضا رشقات نارية في الهواء. كما دخلت دورية ثالثة مكوّنة من خمس آليات عسكرية إلى قرية "صيدا الحانوت" في الريف الجنوبي.

ويأتي هذا التصعيد في اليوم التالي لسلسلة توغلات إسرائيلية في قرى بريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974.

فيما تواصل إسرائيل الاعتداء على الأراضي السورية، بما في ذلك التوغلات المتكررة، ونصب الحواجز، والاعتداء على المدنيين، في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 في حين، تُجدّد سوريا دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تُلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها لأراض سورية.

