ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة إلى 70669 شهيدا و 171165 مصابا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الاول 2023، إلى 70 ألفا و 669 شهيدا، و 171 ألفا و165 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الخميس، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدا واحدا و13 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي 395 شهيدا، و1088 مصابا، فيما جرى انتشال 634 جثمانا.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة إلى 13 حالة وفاة.