فرض حظر كامل للتنقل في سوريا

أفاد مراسل RT في دمشق اليوم الجمعة، بأن السلطات السورية فرضت حظرا كاملا للتنقل في البلاد، اعتبارا من يوم الأحد 29 مارس الساعة الثانية ظهرا.

وأعلنت أنه "في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

كما تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين.