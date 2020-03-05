سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو: روسيا ستبلغ سوريا بشأن الاتفاقيات الروسية التركية حول إدلب


أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستبلغ دمشق بشأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول إدلب خلال مباحثات الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اليوم في موسكو.

ورد بيسكوف بالإيجاب لوكالة "سبوتينك"، على سؤال عما إذا كان سيتم إطلاع الجانب السوري على نتائج المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن التوصل لاتفاق حول فرض نظام وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الساعة 00:00 ليل الخميس/ الجمعة.

وقال أردوغان عقب مباحثاته مع بوتين: "لقد أظهرنا اليوم إرادة بشأن التسوية... سيتم وقف إطلاق النار ابتداء من الليلة في الساعة 00:00. وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لذالك".

بدوره أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا اتفقتا على وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا بعد محادثات في الكرملين.

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