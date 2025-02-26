سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تؤكد أنها ستسلم جثث 4 رهائن الليلة للصليب الأحمر


توافقت حماس وإسرائيل، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، عبر الوسطاء على تبكير عملية التبادل التي كان من المفترض أن تتم يوم غد الخميس، لتكون هذه الليلة.

وبدأت مصلحة السجون الإسرائيلية استعداداتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، فيما تجري التحضيرات في قطاع غزة لاستقبالهم.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أنها ستسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين هم، تساحي عيدان، إيتسيك ألغرات، أوهاد ياهلومي، شلومو منتسور.

من جانبه، قال (نادي الأسير)، وهو هيئة تعني بشؤون الأسرى الفلسطينيين في بيان اليوم: "أُبلغنا بالإفراج عن 445 أسيراً بين الساعة 10 و11 مساء اليوم بتوقيت فلسطين وجميعهم من سكان قطاع غزة، ولم نبلغ بعد بالإفراج عن أسرى الضفة الغربية والمبعدين إلى خارج فلسطين والذين من المتوقع أن يفرج عنهم يوم غد".

وستتم عملية تسليم جثث الإسرائيليين في موقع يتبع للفصائل الفلسطينية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويبدو أن تسليم الجثث ستتم بدون أي عروض عسكرية خاصةً وأن حماس لم توجه دعوات للصحفيين للتغطية كما جرت العادة، وفيما يبدو أن ذلك يأتي على إثر ضغوط من الوسطاء على الحركة، بعد طلب إسرائيلي أصرت فيه تل أبيب على أن تتم العملية بدون أي مراسم.

وأعلنت الحركة اليوم عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

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