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سوريا - لبنان - فلسطين
اعلام صهيوني: اسرائـيل بدأت خطـة السيطـرة على الجـنوب السـوري
وكالة انباء براثا
55
2025-02-26
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