حركة حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار

طالبت حركة "حماس" المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير، عشية انتهاء المرحلة الأولى منه، إذ ذكرت الحركة في بيان، "نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".

في ذات الصدد، أعلنت مصر يوم أمس الخميس أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة بدأت، مما أدى إلى تجنب الانهيار قبل انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق يوم السبت.

وناقش الوسطاء من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القاهرة، وسبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.

فيما تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك إعادة جميع الأسرى الأحياء المتبقين في غزة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من القطاع.