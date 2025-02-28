حركة حماس تعلن استعدادها للتنازل عن حكم غزة مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

صرّحت حركة حماس، استعدادها للتنازل عن حكم غزة، مقابل شرط وحيد يتمثل بعدم القائها السلاح الا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم قوله إن الحركة مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، لكنها لن تنزع سلاحها دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما اتهم القيادي في حماس إسرائيل بالعمل على تصعيد الموقف والعودة إلى الحرب من خلال رفضها بدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية.