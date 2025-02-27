البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نواف سلام

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ثقة مجلس النواب اللبناني، بأغلبية 95 صوتا.

وبدء التصويت في مجلس النواب اللبناني على منح الثقة لحكومة نواف سلام، في وقت سابق مساء الأربعاء، لتنال حكومة الرئيس نواف سلام ثقة مجلس النواب بتأييد 95 نائبا من أصل 128.

وعقد مجلس النواب اللبناني لليوم الثاني على التوالي جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح حكومة نواف سلام الثقة، وذلك بعد جلستين صباحيّة ومسائيّة الثلاثاء.

وشدد سلام في ختام جلسة الثقة أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية.

كما قال نواف سلام قبل بدء التصويت: "لن نتهاون بالرقابة والمساءلة وسنفعّل الإدارات العامة ومحاربة الهدر والرشوة إضافة الى تحسين أوضاع الموظفين كما يترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين وسنعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة".

وشدد سلام: "نعم نحن حكومة متضامنة وسنعمل على تأكيد ذلك في سلوكنا وسنعتمد لغة الحوار وسنغلّب المصلحة الوطنية العليا في عملية الإصلاح وبناء الدولة".