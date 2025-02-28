تعليق اممي على وقف النار في غزة واطلاق سراح الرهائن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يصمدا، والايام المقبلة حاسمة.

وقال غوتيريش في تصريح صحفي، أن "وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يصمدا، والايام المقبلة حاسمة"، مشيرا إلى أن "تقليص الدور الإنساني الأمريكي ونفوذه سيتعارض مع المصالح الأمريكية على مستوى العالم"، فيما بين أن "خفض المساعدات الأمريكية من شأنه أن يجعل العالم أقل صحة وأقل أمانا وأقل ازدهارا".

وحث غوتيريش "جميع الأطراف على عدم ادخار أي جهد لتجنب انهيار الصفقة والوفاء بالتزاماتهم وتنفيذها بالكامل"، مشددا على أنه" لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري اسرائيلي طويل الأمد في غزة، ولا بد من معالجة مخاوف الصهاينة".

وتابع غوتيريش: "لا بد من المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، ولا بد ايضا أن تظل غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة"، مؤكدا أنه" يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ككيان واحد تحكمه حكومة فلسطينية".

وأكد غوتيريش، أنه "يجب أن تتوقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة، بما في ذلك توسيع المستوطنات والتهديدات، كما ويجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه ورسم مستقبله والعيش على أرضه بحرية وأمن".