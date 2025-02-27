أول تعليق من (قسد) بعد قرار أوجلان

صرّح قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بإنه إذا تحقق السلام في تركيا فهذا يعني أنه لا مبرر لمواصلة الهجمات في سوريا، حيث أضاف أن "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني فقط ولا علاقة له بنا في سوريا". وتابع أن "الإعلان إيجابي لأنه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية سلمية داخل تركيا".

وكان أوجلان قد دعا جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا، إذ أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.