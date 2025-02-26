جيش العدو الاسرائيلي يتوغل جنوب سوريا ويبلغ أهالي تل الحارة الاستراتيجي بإخلاء المنطقة .

افاد مصدر صحفي ان جيش العدو الصهيوني بدا بالتوغل داخل الاراضي السورية في اكبر عملية عسكرية سبقه قيام الطائرات الصهيونية بقصف عدد من المناطق القريبة من القنيطرة وغيرها في ظل صمت كبير من قبل الجولاني وعصاباته الارهابية

واوضح المصدر ان الجيش الصهيوني الغادر توغل جنوب سوريا ووصل الى تل الحارة الاستراتيجي وقام بابلاغ المواطنين السوريين باخلاء المنطقة على الفور

ويعتبر تل الحارة من النقاط الاستراتيجية المهمة جنوب سوريا والسيطرة عليها تعني السيطرة على محافظة درعا والقنيطرة وأجزاء من السويداء.

واضاف المصدر ان هجوم بري وجوي كبيرين قد بدا من اجل السيطرة على درعا والقنيطرة والسويداء بسوريا.

في الوقت الذي تقوم حكومة الجولاني الحالية بمداهمة أحياء العلويين بحمص والتضييق على الشيعة ومصادرة مساجدهم ومقدساتهم وبالخصوص مرقد السيدة زينب عليها السلام