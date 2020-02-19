سوريا - لبنان - فلسطين

موسكو ترد على تهديدات أردوغان بخصوص ادلب


رد الكرملين الروسي، الأربعاء، على التهديد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة السورية، بشأن شن عملية عسكرية في إدلب.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق: "وجهنا التحذيرات النهائية للحكومة السورية بشأن إدلب، والعملية العسكرية التركية أصبحت مسألة وقت".

وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن "هذا سيكون أسوأ سيناريو"، مؤكدا أن موسكو عازمة على مواصلة الاتصالات مع أنقرة "حتى لا تسمح بانزلاق الوضع وتأجيج الموقف أكثر"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

كما تطرق بيسكوف إلى قول أردوغان إن بلاده ليست راضية عن نتائج المحادثات مع موسكو بشأن إدلب، مشيرا إلى أن روسيا "لم تعد راضية" عن خطوات تنفيذ اتفاق سوتشي، بعد هجمات المسلحين في إدلب.

وأشار بيسكوف، إلى عدم وجود خطط حالياً لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، لكنه لم يستبعد ذلك تماما، قائلا: "يمكننا ترتيب ذلك سريعا إذا دعت الحاجة".

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