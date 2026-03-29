الاتحاد الدولي للصحفيين يتهم إسرائيل بالاعتداء على حرية الصحافة

اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف بعد منعها فريقا تلفزيونيا من أداء عمله في الضفة الغربية، حيث ذكر جيريمي دياموند، مراسل شبكة "سي إن إن" في القدس، أمس السبت، إن فريقه كان يغطي هجوما للمستوطنين بالضفة الغربية يوم الخميس الماضي، عندما "اعتدى جنود إسرائيليون على المصور الصحفي سيريل ثيوفيلوس، واحتجزوا باقي أعضاء الفريق ".

وأضاف أن الصحفيين كانوا بصدد توثيق تداعيات هجوم للمستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية غير شرعية، قبل أن يتم احتجازهم بشكل قسري. ونشرت شبكة سي إن إن مقطع فيديو للواقعة.

كما لفت دياموند إلى أن "الاحتجاز الذي استمر ساعتين كشف الكثير عن دوافع هؤلاء الجنود، الذين يعملون بوضوح لخدمة المشروع الاستيطاني".

كما ذكرت رابطة الصحافة الأجنبية إن الحادث "لم يكن مجرد سوء تفاهم، بل كان اعتداء عنيفا على صحفيين هوياتهم معروفة، وهجوم مباشر على حرية الصحافة".

بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، ناداف شوشاني، إن تصرف الجنود "لا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي، ولا يتوافق مع ما هو متوقع من جنوده، وسيتم فتح تحقيق في الحادث". وأضاف شوشاني: "اعتذرت بشكل خاص، وأكرر القول اليوم: ما حدث كان خطأً وما كان ينبغي أن يحدث"!.