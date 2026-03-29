الصفحة الدولية

الاتحاد الدولي للصحفيين يتهم إسرائيل بالاعتداء على حرية الصحافة


اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام العنف بعد منعها فريقا تلفزيونيا من أداء عمله في الضفة الغربية، حيث ذكر جيريمي دياموند، مراسل شبكة "سي إن إن" في القدس، أمس السبت، إن فريقه كان يغطي هجوما للمستوطنين بالضفة الغربية يوم الخميس الماضي، عندما "اعتدى جنود إسرائيليون على المصور الصحفي سيريل ثيوفيلوس، واحتجزوا باقي أعضاء الفريق ".

وأضاف أن الصحفيين كانوا بصدد توثيق تداعيات هجوم للمستوطنين وإقامة بؤرة استيطانية غير شرعية، قبل أن يتم احتجازهم بشكل قسري. ونشرت شبكة سي إن إن مقطع فيديو للواقعة.

كما لفت دياموند إلى أن "الاحتجاز الذي استمر ساعتين كشف الكثير عن دوافع هؤلاء الجنود، الذين يعملون بوضوح لخدمة المشروع الاستيطاني".

كما ذكرت رابطة الصحافة الأجنبية إن الحادث "لم يكن مجرد سوء تفاهم، بل كان اعتداء عنيفا على صحفيين هوياتهم معروفة، وهجوم مباشر على حرية الصحافة".

بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، ناداف شوشاني، إن تصرف الجنود "لا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي، ولا يتوافق مع ما هو متوقع من جنوده، وسيتم فتح تحقيق في الحادث". وأضاف شوشاني: "اعتذرت بشكل خاص، وأكرر القول اليوم: ما حدث كان خطأً وما كان ينبغي أن يحدث"!.

الاتحاد الدولي للصحفيين يتهم إسرائيل بالاعتداء على حرية الصحافة
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
