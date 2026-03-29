كوريا الشمالية تختبر صاروخا يصل إلى البر الرئيسي الأمريكي

أعلنت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار محرك صاروخ جديد يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي، إذ يرى مراقبون أن هذه التجربة قد تعكس نية كيم في المضي قدما في توسيع وتحديث ترسانته من الصواريخ التي باتت قادرة على بلوغ الأراضي الأمريكية.

وجاء هذا التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه كيم أمام البرلمان، تعهد فيه بترسيخ مكانة بلاده كدولة نووية بشكل لا رجعة فيه، واتهم واشنطن بممارسة "إرهاب الدولة والعدوان" على المستوى العالمي، في إشارة واضحة إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة، حضر كيم الاختبار الأرضي للمحرك المطور باستخدام ألياف الكربون المركبة، الذي بلغت قوته الدافعة القصوى 2500 كيلو طن، مقارنة بنحو 1971 كيلو طن التي تم تسجيلها في تجربة سابقة لمحرك مماثل يعمل بالوقود الصلب في سبتمبر الماضي.