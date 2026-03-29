صحيفة واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، بأن البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، حيث ذكرت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين: أن "البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران"، مؤكدة أن "أي عملية برية محتملة في إيران لن تصل إلى حد الغزو الشامل".

وأضافت، أن " العملية قد تقتصر على غارات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة"، مبينة أن "مناقشات الإدارة خلال الشهر الماضي بحثت إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك". كذلك لفتت إلى أن "مناقشات الإدارة بحثت شن غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز"، منوهة بأن تحقيق الأهداف التي يجري بحثها قد يستغرق أسابيع وليس شهورا، وتابعت، أن "المدة الزمنية المحتملة للعملية البرية التي تتم دراستها شهران".