رئيس مجلس الأمن الروسي: واشنطن أقنعت الشرق الأوسط بأنها تدافع عن نفسها وعن تل أبيب فقط


صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بإن واشنطن أقنعت دول الشرق الأوسط والخليج بأن حربها على إيران لم تهدف سوى للدفاع عن مصالحها، وعن إسرائيل، حيث حذر مدفيديف من أن الحرب الأوسع في الشرق الأوسط لم تبدأ بعد، وأن المنطقة قد تتحول لبؤرة اضطراب لقرون قادمة، مشيرا إلى أن عددا من دول الخليج قد تبدأ في بناء درعها النووي بعد انتهاء الحرب.

وأضاف أن الإجراءات الأمريكية في إيران تمثل خطأ استراتيجيا جسيما ستتحمل تبعاته الإدارة الأمريكية المقبلة، وأن تنفيذ واشنطن أي عملية برية على الأراضي الإيرانية سيترتب عليه عواقب كارثية على المنطقة وجميع أطراف النزاع.

كذلك ذكر بأن طهران أعلنت مرارا عن استعدادها للرد على أي هجوم بري عليها، مشبها السيناريو المحتمل بما واجهته الولايات المتحدة في فيتنام، حيث قد تواجه صعوبات مماثلة دون إيجاد مخرج مناسب من المأزق.

فيما أكد مدفيديف أن تحقيق التسوية في الأمد المنظور يبدو غير ممكن، مشددا على أن موقف إيران تجاه تطوير الأسلحة النووية سيتحدد بناء على قرارات المرشد الأعلى الجديد ومجموعة من العوامل المتداخلة، مما يجعل التنبؤ بالمستقبل في هذا الملف أمرا معقدا للغاية.

