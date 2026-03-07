اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، ان ايران تؤكد دوماً على حفظ واستمرار العلاقات الودية مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

وقال بزشكيان في تدوينة له على منصة (اكس)، إنه "لم نهاجم الدول الصديقة والمجاورة لنا، بل استهدفنا القواعد

والمنشآت والإمكانيات العسكرية الأميركية في المنطقة"، مشيرا الى ان "العمليات الدفاعية الإيرانية تقتصر حصراً على الأهداف والإمكانيات التي تعد منشأً ومصدراً للأعمال العدوانية ضد شعبنا".

واضاف بزشكيان "نؤكد دوماً على حفظ واستمرار العلاقات الودية مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية".

واشار "هذا الأمر لا ينفي حق إيران الذاتي في الدفاع عن نفسها ضد العدوان العسكري الأميركي والصهيوني".