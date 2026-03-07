طيران الإمارات: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان إن "قرار التعليق يأتي ضمن إجراءات تشغيلية مؤقتة"، داعية "المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار في الوقت الحالي إلى حين صدور تحديثات جديدة بشأن حركة الرحلات".

وكان طيران الإمارات، قد أعلن الجمعة، أنه يتوقع استئناف تشغيل شبكتها الجوية بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لتوافر المجال الجوي واستكمال المتطلبات التشغيلية اللازمة.