مساعد الرئيس الإيراني: إيران لن تخضع أبداً للهيمنة

أكد مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي، اليوم السبت، أن إيران لن تخضع للهيمنة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على أي اعتداء ينطلق من القواعد الأميركية، وفق التعليمات المحددة، حيث ذكر مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي في تصريحات صحفية، إن "رسالة الرئيس مسعود بزشكيان واضحة، ومفادها أنه إذا لم تتعاون دول المنطقة مع الولايات المتحدة في الهجوم على إيران، فإنها لن تتعرض للهجوم".

وأضاف، أن "إيران لن تخضع أبدًا للهيمنة". كما لفت إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية القوية سترد بحزم على أي اعتداء ينطلق من القواعد الأميركية، وذلك وفق التعليمات المحددة".