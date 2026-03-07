سيناتور أمريكي: إيران تمتلك معلومات عن مواقع حساسة وسرية للقوات الأمريكية في المنطقة

انتقد السيناتور الأمريكي كريس مورفي، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، التصعيد العسكري مع إيران، معتبراً أن الحرب معها قد تقود إلى نتائج خطيرة وغير محسوبة، وذلك على خلفية تقارير عن ملاحقة طائرات مسيّرة إيرانية لمواقع يُعتقد أن قوات أمريكية تتواجد فيها في منطقة الخليج.

وقال مورفي في تدوينه عبر حسابه على منصة "اكس" إن "إيران أصبحت الآن، وربما للمرة الأولى، تمتلك معلومات عن مواقع شديدة الحساسية وسرية للقوات الأمريكية في المنطقة"، مضيفاً أن "هذا التطور يمثل نتيجة يمكن التنبؤ بها تماماً، وغير ضرورية، لحرب غير ضرورية مع إيران".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، بالتزامن مع تقارير عن تحركات لطائرات مسيّرة إيرانية في محيط مواقع عسكرية يُعتقد أن قوات أمريكية تتمركز فيها حيث تشهد المنطقة منذ أسابيع حالة من التوتر المتزايد على خلفية المواجهة غير المباشرة بين طهران وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، إضافة إلى الهجمات المتبادلة والتصعيد العسكري الذي يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع.