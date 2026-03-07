عراقجي: مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة وعواقبها وخيمة

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، ان مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة.

وقال عراقجي في تدوينة على منصة (أكس): "لقد ارتكبت الولايات المتحدة جريمة صارخة ويائسة باستهدافها محطة لتحلية مياه الشرب في جزيرة قشم، مما أدى إلى تضرر إمدادات المياه في 30 قرية".

واضاف، ان "مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة؛ والولايات المتحدة هي من أرست هذه السابقة، وليست إيران".