تقرير استخباراتي سري يصدم البيت الأبيض بشأن النظام الإيراني

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن تقرير استخباراتي سري أعده مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي، أشار إلى أن الهجوم الشامل على ايران، حتى بقيادة الولايات المتحدة، لن يكون كافياً لإطاحة النظام أو المؤسسة العسكرية والدينية الراسخة في الجمهورية الإسلامية.

وأكد التقرير أن قتل القادة الإيرانيين، بما في ذلك المرشد الأعلى، ستتبعها بروتوكولات لضمان استمرار السلطة، معتبراً أن سيطرة المعارضة الإيرانية على البلاد "غير محتملة".

ويأتي هذا التقييم في وقت توسعت فيه العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لتشمل المواجهات الصاروخية والغواصات في مناطق عدة، وسط تصريحات البيت الأبيض بأن هدف الحملة هو تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران ومنع حصولها على سلاح نووي.