الحكومة الإيرانية: 30% من شهداء القصف على البلاد هم من الأطفال

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة، أن 30% من ضحايا القصف على البلاد هم من الأطفال، فقد ذكرت مهاجراني في تصريح، إن "30% من شهداء القصف الأمريكي الصهيوني على البلاد هم من الأطفال"، مبينة أن "القصف الأمريكي الصهيوني يستهدف البنى التحتية والمناطق السكنية". كما أضافت أن "القصف استهدف 3090 وحدة سكنية و528 وحدة تجارية و13 مركزاً طبياً وعدداً من الصالات الرياضية ومباني البلديات".

