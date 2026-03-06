الصفحة الدولية

تقارير دولية: دول الخليج فقدت ثقتها بالولايات المتحدة!


 

نشرت مجلة Foreign Policy أنه في خضم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، فقدت دول الخليج ثقتها في قدرة الولايات المتحدة واستعدادها للدفاع عنها، حيث ذكرت المجلة إن الضربات الانتقامية الإيرانية ضد أهداف أمريكية في المنطقة أظهرت دول الخليج في موقع ضعف.

كما أكدت في مقال آخر أن "دول الخليج لم تكن راغبة في هذه الحرب ولا في التورط فيها. ففي الأسابيع التي سبقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، عمل قادة الخليج بجد لمنع التصعيد. وأكدوا علنا على الحياد، ومنعوا استخدام أراضيهم لشن عمليات هجومية ضد طهران. وكان الهدف واضحا: تجنب التحول إلى ساحة معركة في مواجهة لم يبدأوها ولم يؤيدوها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وشملت الضربات الإيرانية مدنا ومنشآت حيوية في الإمارات والكويت والبحرين وقطر والسعودية، فيما استنكرت دول الخليج العربية الغارات الإيرانية وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أراضيها.

