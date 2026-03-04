الحرس الثوري الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة خسائر "إسرائيل"

أعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع حصيلة خسائر "إسرائيل" جراء ضرباته إلى أكثر من 680 قتيلاً وجريحاً بحلول اليوم الرابع من عملية الوعد الصادق 4.

وقال الحرس الثوري في بيان، صباح الأربعاء: "نفّذت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوماً صاروخياً وطائرات مسيّرة فعّالاً على قلب وشمال الأراضي المحتلة في "الموجة السادسة عشرة" من عملية "الوعد الصادق 4"، تحت الاسم الرمزي "يا علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وأضاف البيان: "كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية: القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب في الكريوت، والبنية التحتية لمنطقة "بني باراك" الاستراتيجية، وأهداف عسكرية في "بيت تكفا" شمال شرق تل أبيب، ومركز عسكري في "الجليل الغربي".

وتابع: "أفادت تقارير من مصادر استخباراتية ورصد ميداني أن خسائر العدو العسكرية ارتفعت إلى أكثر من 680 قتيلاً وجريحاً بحلول اليوم الرابع من المعركة".

وعن سبب الخسائر الكبيرة أوضح الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "يُعزى ذلك إلى الضعف الوظيفي، والفجوة التقنية، وانخفاض الكفاءة الحسابية في الدفاع متعدد الطبقات"، مضيفا "أدت أنظمة الأراضي المحتلة إلى فتح الممرات الجوية على مصراعيها أمام اختراق القذائف الإيرانية وعبورها وارتطامها".