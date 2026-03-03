وزير الخارجية الروسي يدعو إلى وقف الحرب على إيران

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الحرب على إيران، حيث صرّح لافروف إنه "يجب على الولايات المتحدة و(إسرائيل) وقف الحرب على إيران". وأضاف أن "الحكومة الروسية لا ترى وجود أي أدلة على تصنيع إيران أسلحة نووية".

كما أوضح أن "التهديد النووي العالمي يزداد حدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "الإجراءات الأمريكية قد تشجع إيران على تطوير أسلحة نووية"، وتابع أن "تخصيب اليورانيوم لأغراض الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق غير قابل للتصرف".