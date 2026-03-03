الصفحة الدولية

اضطرابات في الملاحة الجوية: تعليق الرحلات وإجلاء الرعايا يتصدران أولويات شركات الطيران


شهدت الملاحة الجوية في الشرق الأوسط اضطرابات واسعة حيث أعلنت كبريات شركات الطيران عن تعليق رحلاتها، أو تعديل جداولها، فقد أكدت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مشيرة إلى أن الاستئناف مرتبط بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني، ودعت المسافرين لمتابعة آخر المستجدات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مع وعد بتقديم تحديث إضافي خلال الأيام القادمة.

كذلك الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس، مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 مارس الجاري، مرجعة القرار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

اما شركة "أيروفلوت" الروسية، فقد أعلنت عن تسيير رحلتين إضافيتين اليوم 3 مارس، بهدف إجلاء رعاياها من مدينتي دبي وأبو ظبي، ضمن جهود مكثفة لضمان سلامة المسافرين وسط التطورات الأمنية المتسارعة.

في حين علّقت شركات الطيران الإماراتية (الناقلتان الوطنيتان، طيران الإمارات وفلاي دبي)، رحلاتهما لليوم الثالث على التوالي، وذلك استمرارا لإجراءاتهما الاحترازية في ظل استمرار الصراع العسكري بالمنطقة، حيث مددت شركة طيران الإمارات، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس الجاري، في حين تواصل فلاي دبي تنسيق جدول رحلاتها وفقا للمتطورات الأمنية وإرشادات السلطات المختصة.

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تم إلغاء أكثر من 11 ألف رحلة جوية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على المطارات، مما أثر على نحو 1.5 مليون مسافر.

