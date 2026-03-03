الخارجية السعودية: ندين الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض

أعربت وزارة الخارجية السعودية،اليوم الثلاثاء، عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض، حيث ذكرت الخارجية السعودية في بيان، "نعرب عن رفضنا وإدانتنا للهجوم الإيراني على مبنى سفارة الولايات المتحدة بالرياض". وأضافت،أن " تكرار هذا السلوك سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".

كما أكدت الخارجية السعودية ان" تصعيد ايران يأتي رغم علمها أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران"!