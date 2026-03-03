تحذيرات للامريكيين في السعودية

دعت السفارة الأمريكية في السعودية الأمريكيين الى البقاء في منازلهم، حيث ذكر بيان للسفارة، ان "البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية تواصل مراقبة الوضع الإقليمي"، داعية "جميع المسافرين إلى مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

كما دعت جميع المواطنين الأمريكيين الى "وضع خطة أمان شخصية قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدك الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا".